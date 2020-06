Schlecker: Greißlerladen statt Drogeriemarkt

Die Insolvenzrichterin in Linz hatte am Dienstag vorsorglich alle Termine abgesagt, um sich auf die erwartete größte Handelspleite seit dem Konsum konzentrieren zu können. Doch das Schlecker-Drama nahm in letzter Sekunde eine überraschende Wende: Der deutsche Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz einigte sich kurz vor Mitternacht mit dem Wiener Investor Rudolf Haberleitner, Chef der Restrukturierungsgesellschaft TAP 09, die bisher niemand auf der Rechnung hatte, auf eine Übernahme aller 1350 Schlecker-Standorte in Österreich, Italien, Polen, Belgien und Luxemburg.

"Geiwitz freut sich über den Verkauf wie ein kleines Kind", verkündete sein Sprecher am Dienstag. Kein Wunder, ist er doch ein Sorgenkind endlich los. "Zum Dumpingpreis", wie ein Insider munkelt.

Am Dienstag wurde der Kaufvertrag offiziell besiegelt, der Preis blieb geheim. Damit ist eine Insolvenz von Schlecker Österreich vom Tisch, 4600 der 5000 Beschäftigten will der neue Eigentümer "eine Weiterbeschäftigung anbieten", wie es in der gemeinsamen Aussendung heißt. Die 3000 in Österreich angestellten Schlecker-Mitarbeiter können vorerst aufatmen. Für sie bedeutet die Übernahme, dass ihre Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten auf den neuen Eigentümer übergehen. Die Vermieter der Schlecker-Filialen sind offenbar bereit, die Mieten bis zu sechs Monate auszusetzen.