Schlecker: Entscheidung bis Pfingsten

Also muss wohl Vater Staat einspringen und mit einem Kredit in Höhe von 71 Millionen Euro die am Wochenende mit der Gewerkschaft ausverhandelten Auffanggesellschaften finanzieren. Der Bund weigert sich jedoch zu zahlen. Erst am Sonntag wies Wirtschaftsminister Philip Rösler via Spiegel jede Verantwortung für die Schlecker-Pleite von sich und schob die Finanzierungsfrage den Ländern zu. Heute, Montag, gibt es dazu ein Gipfel-Gespräch mit den Ländervertretern in Berlin. Die endgültigen Kündigungslisten sollen am Dienstag feststehen. Die Zahl der wegfallenden Jobs werde aber unter 11.750 liegen, gab es nach den Verhandlungen am Wochenende auch einmal eine positive Schlecker-Nachricht.

In den Schließ-Filialen begann unterdessen der Räumungsverkauf, die Preise fast aller Produkte wurden um 30 Prozent reduziert. Betroffene Schlecker-Mitarbeiterinnen machten am Donnerstag mit diversen Kundgebungen auf ihr Los aufmerksam: "Wir lassen und nicht verramschen" oder "Schlecker-Frauen kämpfen um ihre Zukunft" schrieben sie auf die Transparente.