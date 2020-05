Schlecker-Clan: Eine schlecklich nette Familie

Anton Schlecker, der gefallene Drogeriekönig aus dem schwäbischen Ehingen, findet die Welt wohl gerade „grottaschlecht“. 1975 hat der Sohn eines Fleischfabrikanten begonnen, sein Drogerie-Imperium aufzubauen. Sein Leben lang haben er und seine Frau Christa für die Drogeriemarktkette „g’schafft“ und Ende 2010 offiziell das Zepter an die Kinder Lars und Meike übergeben. Diese Woche hat Schlecker Insolvenz angemeldet. Und zwar in altbekannter Firmenmanier: Still und heimlich.



Für Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterinformation waren die Geheimniskrämer aus Baden-Württemberg nie bekannt. Schon eher für schlechte Arbeitsbedingungen und ihr Billig-Image.



Anton Schlecker hat dem Ruf der Schwaben alle Ehre gemacht und an allen Ecken und Enden gespart: Die Mieten für seine Läden sollten am besten mikroskopisch klein sein. Er nistete sich in billigsten Lagen ein. „Wenn irgendwo in Österreich zwei Misthaufen sind, eröffnet dazwischen garantiert ein Schlecker“, wurde in der Branche gewitzelt. Schlecker hat sich selbst totgespart, wird jetzt geargwöhnt.