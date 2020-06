Schlecker: 3000 Jobs wackeln in Österreich

Am Freitag fällt in Deutschland die Entscheidung über die Zukunft der deutschen Drogeriemarktkette Schlecker. Steigt kein Investor ein, steht Schlecker Deutschland vor dem Aus und 14.300 Mitarbeiter auf der Straße. Ein Aus in Deutschland hat "bis auf Weiteres keine Folgen" auf die Österreich-Tochter, die rund 3000 Mitarbeiter in 930 Filialen beschäftigt, betont Schlecker-Firmenanwalt Klaus Ferdinand Lughofer: " Schlecker Österreich ist zahlungsfähig und liquide. Solange ein Ertrag erwirtschaftet wird, ist die Österreich-Tochter nicht insolvent." Die Suche nach einem Käufer für das Österreich-Geschäft läuft auf Hochtouren. Lughofer: "Derzeit wird mit drei Investoren verhandelt." Es soll sich dabei um Händler und Finanzinvestoren handeln, die auch aus dem Ausland kommen. Eine Entscheidung soll spätestens Ende Juni fallen.

Meldungen, wonach Schlecker Österreich in den vergangenen Monaten 25 Millionen Euro Verlust angehäuft hat, dementiert er entschieden: "Davon sind wir meilenweit entfernt." Der Betrag würde zwar ständig schwanken, sich aber keinesfalls in der Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags bewegen. Die Zeiten, in denen Österreich als rentables Tochterunternehmen vorgezeigt werden konnte, scheinen dennoch vorbei zu sein. Mit den Negativschlagzeilen blieben Kunden und damit Umsätze aus. Die wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Mutterkonzern im Einkauf, der IT und Logistik haben sich ertragsmäßig auch auf Österreich ausgewirkt. "Auf blanko liefert niemand mehr an Schlecker", meint ein Branchenkenner.