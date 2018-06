Gering qualifizierte Flüchtlinge: Österreich besonders betroffen

Die Flüchtlingszahlen sinken zwar, doch die Integration der Geflüchteten in den österreichischen Arbeitsmarkt bleibt noch jahrelang eine Herausforderung. Mitten im Streit um Kürzungspläne der Regierung beim AMS lässt der aktuelle „Migrations-Ausblick 2018“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufhorchen.

Der Bericht geht der Frage nach, wie sehr die einzelnen Arbeitsmärkte durch die jüngsten Flüchtlingsströme belastet werden. Antwort: Insgesamt kaum, aber in Einzelbereichen sehr wohl. Demnach dürfte sich wegen der Flüchtlinge die Erwerbsbevölkerung in Europa bis 2020 nur marginal um 0,4 Prozent erhöhen. Es gibt aber Unterschiede je nach Land, Alter und Qualifikation.

So könnte sich im Bereich von schlecht ausgebildeten Männern das Arbeitskräfteangebot in den nächsten zwei Jahren um bis zu 15 Prozent erhöhen. Diesen Spitzenwert werden laut Bericht zwei Länder erreichen: Deutschland und Österreich. Bei den schlecht ausgebildeten 18- bis 34-jährigen könnte sich in Österreich das Arbeitskräfteangebot bis 2020 sogar um 21 Prozent erhöhen. Die OECD empfiehlt den Ländern, ihre Maßnahmen für eine bessere Job-Integration zu verbessern. Dabei sollte nicht nur eine rasche, sondern eine nachhaltige Integration, etwa durch eine Lehrausbildung, das Ziel sein. Erst kürzlich wurde dazu von der OECD ein eigener Aktionsplan präsentiert.