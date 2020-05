Wieder war’s der kranke Prokurist

Wolfgang Frauenholz, einst mächtiger Prokurist, Einkaufsleiter und Chef der Immobilien-Abteilung der Telekom Austria, kann wegen schwerer Krankheit nicht einvernommen werden. Trotzdem fällt im Untreue-Prozess um den Verkauf der Schillerplatz-Immobilie der Telekom an Ex-ÖBB-Chef Martin Huber und dessen Frau kein Name so häufig wie der des Erkrankten.