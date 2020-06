Schicksalstreffen der Öl-Scheichs

Es wird wohl das heikelste Gipfeltreffen der zwölf Mitgliedsstaaten der Organisation Erdöl produzierender Länder ( OPEC) seit der Jahrtausendwende: Wenn die Ölminister der OPEC kommenden Donnerstag in Wien zusammenkommen, ist Streit programmiert. Denn höchstens die Hälfte der Mitglieder will sich auf eine Kürzung der Ölförderung einlassen, die notwendig wäre, um den stark gefallenen Ölpreis vor einem weiteren Absturz zu schützen.

Gut eine Millionen Fass Öl pro Tag werden weltweit in den nächsten Monaten mehr produziert als es Nachfrage gibt, sind sich Ölmarktanalysten einig. Mit 30 Millionen Fass pro Tag ist die OPEC für gut ein Drittel des globalen Ölangebots verantwortlich. So weit, so klar. Doch wer kürzt seine Förderung und verzichtet damit auf Einnahmen und Marktanteile?

Saudi-Arabien als größter Ölproduzent innerhalb der OPEC wäre ein Kandidat für so eine Reduktion. "Doch die Saudis werden das nicht allein machen", ist Tamas Pletser, Öl-Analyst der Erste Group in Budapest, überzeugt. Die OPEC-Staaten Iran, Irak und Libyen haben wenig Lust, auf Öl-Dollars zu verzichten. Sie brauchen das Geld dringend für ihre Budgets. Denn im Gegensatz zu früheren Förderreduktionen – immerhin elf Mal seit 1984 – haben die Länder im Nahen Osten mit innenpolitischen Problemen schwer zu kämpfen. Der Arabische Frühling hat die Unzufriedenheit und Armut von Teilen der Bevölkerung offenbart. Mit höheren Staatsausgaben versuchen die Länder seither neue Unruhen zu verhindern. Geringe Öleinnahmen können sie da gar nicht brauchen. Pletser kann sich dennoch vorstellen, dass die OPEC in Wien zu einer Einigung kommt und die Ölförderung reduziert. Es müsse aber zumindest eine Millionen Fass pro Tag weniger gefördert werden. Würden sich die Staaten auf eine geringere Produktionskürzung verständigen, würde der Ölpreis weiter abstürzen.