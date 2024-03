Schadstoffe in Lack und Holz: 5 von 13 Holzspielzeugen sind belastet

Mit Spielsachen aus Holz verschenkt man wertige Produkte - jedoch sind die Artikel nicht immer schadstofffrei, wie ein Test des Magazins Konsument in Kooperation mit der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich zeigt: In 5 von 13 getesteten Bauklötzen, Steckspielen, Nachzieh- und Schiebefiguren für Kinder unter drei Jahren fanden sich Schadstoffe in Lack, Sperrholz oder Textil.