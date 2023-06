Schadhafter Motor: Sammelklage gegen Renault

Ein Konstruktionsfehler bei Tausenden Motoren des französischen Automobilhersteller Renault hat zu eine Sammelklage geführt. Medien sprechen in Frankreich von einem "Motorgate" in Anlehnung an den VW-Abgasskandal. Heut lässt das Gericht von Nanterre bei Paris die Sammelklage zu, berichtet das Ö1 Morgenjournal.

