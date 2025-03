SBO setzt auf Energiewende und auf neue Industrien

Der niederösterreichische Technologie-Konzern Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment tritt künftig nur noch unter dem Kürzel SBO auf und hat sich eine breite Strategie sowie einen Businessplan bis 2030 verpasst.

Wurden im Vorjahr noch 560 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, so soll dieser im Jahr 2030 auf 900 Millionen Euro steigen. Davon will man rund 200 Millionen Umsatz außerhalb der Öl- und Gasindustrie erwirtschaften.