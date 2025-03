Nächste Milliarden-Pleite in René Benkos früherem Signa-Imperium

Die rund 25 Milliarden Euro schweren Pleiten des vormaligen Signa-Imperiums um René Benko sind um eine Milliarden-Pleite reicher. So hat die Herkules Holding GmbH, vormals Laura Holding GmbH, Insolvenz angemeldet. Die Herkules Holding GmbH ist zahlungsunfähig und überschuldet, eine positive Fortbestehungsprognose sei nicht mehr darzustellen. "Bis auf den Geschäftsführer werden keine Dienstnehmer mehr beschäftigt, über direktes Liegenschaftsvermögen verfügt die Gesellschaft nicht", so Credireform.

"Das in der Maria-Theresien-Straße 31 in Innsbruck ansässige Unternehmen ist eine klassische Holdinggesellschaft, der Gesellschaftszweck liegt im Erwerb, dem Halten, der Verwaltung und der Veräußerung von Beteiligungen", so Creditreform weiters. "Die Konzeption und Entwicklung von Immobiliengeschäften steht bei den einzelnen Projektgesellschaften im Fokus. Die Schuldnerin erwarb zahlreiche Minderheitsbeteiligungen an diversen (hauptsächlich ausländischen) Unternehmen/Gesellschaften des mittlerweile in weiten Teilen insolventen SIGNA-Konzerns."