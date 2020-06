Sberbank: Randa wird VBI-Aufsichtsrat

Russlands größte Bank, Sberbank, besetzt ihre im Februar erworbene Wiener Tochter Volksbank International (VBI) mit prominenten Personen: Siegfried Wolf, Ex-Chef des austro-kanadischen Autozulieferkonzerns Magna International, wird Aufsichtsratschef der VBI, Der langjährige Bank Austria-Boss und Aufsichtsrat von Magna, Gerhard Randa, zieht ebenfalls ins Kontrollgremium der VBI ein.

VBI wird die Ostbanken-Holding, die bis Februar der Volksbank AG gehörte, aber nicht mehr lange heißen. "Binnen der nächsten zwölf Monate wird der Name geändert und auf das Sberbank-Logo umgestellt", kündigte VBI-Chef Friedhelm Boschert am Dienstag an. Der bisherige Dreier-Vorstand der VBI wird um zwei Russen erweitert: Maria Bykova, die in der Sberbank für das internationale Geschäft zuständig ist, und Valentin Mihov ziehen in die Chefetage der VBI ein.

Die Russen wollen mit der VBI groß ins europäische Bankgeschäft einsteigen. "Wir verfolgen einen steilen Wachstumspfad und eine Expansion in allen osteuropäischen Märkten", betonte Irakli Chogovadze, Sberbank-Vorstand und VBI-Aufsichtsrat.