Saudi-Prinz erlebt bei Börsegang von Aramco kleine Enttäuschung

Es ist ein Börsegang der Rekorde und trotzdem löst er keinen Enthusiasmus bei den Anlegern aus: Der staatliche saudische Ölkonzern Aramco, der über die weltweit zweitgrößten Erdölreserven (nach Venezuela) verfügt, geht an die Börse. 25,6 Milliarden Dollar sollen damit in die Kassen des ultrakonservativen Staates gespült werden.

So viel hat nicht einmal der chinesische Onlinehändler Alibaba geschafft, der mit seiner Aktienausgabe im Jahr 2014 rund 25 Milliarden Dollar einnahm. Und doch dürfte Kronprinz Mohammed bin Salman damit nicht zufrieden sein. Er träumte von 30 Milliarden Dollar, die der Verkauf von nur 1,5 Prozent von Aramco an Aktionäre einbringen sollte. Die Nachfrage der Anleger sei aber nicht berauschend gewesen, heißt es bei den Banken, die die Emission betreuen. Zwar war das Angebot 1,7-fach überzeichnet. Bei besonders erfolgreichen Börsegängen liege die Überzeichnung aber oft beim 20-fachen. Salman kämpft trotzdem dafür, dass die Aramco-Aktien am oberen Ende des Preisbandes von 30 bis 32 Rial (7,2 bis 7,7 Euro) platziert werden. Er braucht das Geld, für seinen Plan, die Wirtschaft des Landes weniger vom Öl abhängig zu machen und den sozialen Frieden zu sichern.