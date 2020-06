Saudi-Arabiens gefährliches Polit-Spiel mit dem Öl

Der Zusammenbruch ist absehbar: Venezuela hängt am Öl-Tropf wie kaum ein anderes Förderland. 96 Prozent der Exporteinnahmen liefert das Schwarze Gold. Mit jedem Dollar, den der Ölpreis fällt, verliert das Land 700 Millionen Dollar. Die Wirtschaft wankt mit einer Inflationsrate von 63 Prozent am Abgrund, Grundnahrungsmittel werden bereits knapp, ein Staatsbankrott droht.

Andere Ölländer halten sich noch, wenn auch ihre Volkswirtschaften heftig unter dem Preissturz leiden. Russland, dessen Öl- und Gaseinnahmen drei Viertel seiner Export-Rechnung ausmachen, fällt heuer in die Rezession. Der Iran ringt um ein Budget, in dem die Öleinnahmen nur noch 30 statt 50 Prozent ausmachen. Auch in Nigeria, dessen Exporte zu 90 Prozent am Öl hängen, werden Ausgabenkürzungen unvermeidlich. Soziale Unruhen bis hin zu Bürgerkrieg sind zu befürchten.