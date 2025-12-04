Giftige Substanz entdeckt: Diese Kekse werden dringend zurückgerufen

Die H.M. Weihs GmbH hat am Donnerstag einen vorsorglichen Rückruf von Sapori Amaretti 175 Gramm (MHD 02.05.2026; Charge Lot L355122 1) veranlasst. Grund sind erhöhte Blausäurewerte .

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort retourniert werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Der Hersteller weist darauf hin, dass der erhöhte Gehalte an natürlich vorkommender Blausäure bei empfindlichen Personen zu vorübergehendem Unwohlsein führen kann. Mögliche Beschwerden können unter anderem leichte Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder ein allgemeines Unwohlsein umfassen.

Amarettini sind ein traditionelles Mandelgebäck, das gern zu Kaffee serviert wird.