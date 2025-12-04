Wirtschaft

"Lebensgefahr": Rennrad-Serie wird ausnahmslos zurückgerufen

Rennrad Cube AgreeC:62 Produktrückruf
Die Gabeln der Cube-Rennräder müssen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Sie können bei Bremsüberlast brechen.
04.12.25, 14:54
Der Fahrrad-Produzent Cube muss alle Rennräder der Serie Agree C:62 zurückrufen. Es betrifft die Modelljahre 2025 und 2026, die bis 30. November 2025 ausgeliefert wurden. Laut dem Unternehmen bestehe aufgrund eines Produktionsmankos bei Benutzung sogar Lebensgefahr

"Die Nutzung betroffener Fahrräder muss leider ausnahmslos und ab sofort eingestellt werden, bis eine Überprüfung der Gabel erfolgt ist und betroffene Gabeln ausgetauscht wurden!", heißt es von Cube. 

Durch eine Änderung im Harzmaterial in der Carbongabel der Rennräder der Serie Agree C:62 ab Modelljahr 2025 können einzelne Gabeln im betroffenen Bereich einen zu geringen Harzanteil aufweisen, heißt es weiter.

Metallteile in Semmelbrösel: Rückruf gestartet

Risse bis Bruch in Gabel

Dies könne in seltene Fällen dazu führen, dass sich bei einer "Bremsüberlast" Carbonlagen lösen, was zu einer erheblichen Schwächung der "Gabelstruktur bis hin zum Bruch der linken Gabelscheide" führen könne. 

Der beschriebene Produktfehler erhöhe das Risiko eines Unfalls, der zu Sachschäden und zu "schweren bis tödlichen Verletzungen" führen kann, heißt es von Cube. Aus Sicherheitsgründen müsse daher jede betroffene Gabel überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Betroffen sind die Modelle: 

