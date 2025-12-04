"Lebensgefahr": Rennrad-Serie wird ausnahmslos zurückgerufen
Der Fahrrad-Produzent Cube muss alle Rennräder der Serie Agree C:62 zurückrufen. Es betrifft die Modelljahre 2025 und 2026, die bis 30. November 2025 ausgeliefert wurden. Laut dem Unternehmen bestehe aufgrund eines Produktionsmankos bei Benutzung sogar Lebensgefahr.
"Die Nutzung betroffener Fahrräder muss leider ausnahmslos und ab sofort eingestellt werden, bis eine Überprüfung der Gabel erfolgt ist und betroffene Gabeln ausgetauscht wurden!", heißt es von Cube.
Durch eine Änderung im Harzmaterial in der Carbongabel der Rennräder der Serie Agree C:62 ab Modelljahr 2025 können einzelne Gabeln im betroffenen Bereich einen zu geringen Harzanteil aufweisen, heißt es weiter.
Risse bis Bruch in Gabel
Dies könne in seltene Fällen dazu führen, dass sich bei einer "Bremsüberlast" Carbonlagen lösen, was zu einer erheblichen Schwächung der "Gabelstruktur bis hin zum Bruch der linken Gabelscheide" führen könne.
Der beschriebene Produktfehler erhöhe das Risiko eines Unfalls, der zu Sachschäden und zu "schweren bis tödlichen Verletzungen" führen kann, heißt es von Cube. Aus Sicherheitsgründen müsse daher jede betroffene Gabel überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Betroffen sind die Modelle:
- 826100: Agree C:62 ONE foggrey'n'grey 2025
- 826200: Agree C:62 Pro blackline 2025
- 826210: Agree C:62 Pro polarlight'n'aquagreen 2025
- 826300: Agree C:62 Race flashlime'n'black 2025
- 826400: Agree C:62 SLX liquidred'n'prism 2025
- 826410: Agree C:62 SLX pigeonblue'n'art 2025
- 826500: Agree C:62 SLT nebula'n'white 2025
- 126100: Agree C:62 ONE storm'n'grey 2026
- 126150: Agree C:62 EX topasblue'n'white 2026
- 126200: Agree C:62 Pro blackline 2026
- 126210: Agree C:62 Pro bali'n'prism 2026
- 126300: Agree C:62 Race glacier'n'black 2026
- 126400: Agree C:62 SLX nightshift'n'prism 2026
- 126410: Agree C:62 SLX cosmicpurple'n'black 2026
- 126500: Agree C:62 SLT black'n'black 2026
- 126510: Agree C:62 SLT greenfusion'n'white 2026
