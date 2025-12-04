Der Fahrrad-Produzent Cube muss alle Rennräder der Serie Agree C:62 zurückrufen. Es betrifft die Modelljahre 2025 und 2026, die bis 30. November 2025 ausgeliefert wurden. Laut dem Unternehmen bestehe aufgrund eines Produktionsmankos bei Benutzung sogar Lebensgefahr.

"Die Nutzung betroffener Fahrräder muss leider ausnahmslos und ab sofort eingestellt werden, bis eine Überprüfung der Gabel erfolgt ist und betroffene Gabeln ausgetauscht wurden!", heißt es von Cube.

Durch eine Änderung im Harzmaterial in der Carbongabel der Rennräder der Serie Agree C:62 ab Modelljahr 2025 können einzelne Gabeln im betroffenen Bereich einen zu geringen Harzanteil aufweisen, heißt es weiter.