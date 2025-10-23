Metallteile in Semmelbrösel: Rückruf gestartet
Die REWE-Gruppe hat die Dinkelbrösel der Marke Ja! Natürlich aus den Regalen entfernt. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.
In einer Aussendung gab der Hersteller Scheidbach GmbH bekannt, dass das Produkt JA! NATÜRLICH BIO DINKELBRÖSEL 350 g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08/2026, Charge L34, nicht länger verkauft wird.
Metallische Fremdkörper in Packungen
Ursache für den Rückruf sind metallische Fremdkörper, die sich in einzelnen Packungen befinden könnten. Beim Verzehr des besagten Produktes kann ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Aussendung.
Sollte man die Semmelbrösel von JA! NATÜRLICH bereits erworben haben, kann man diese auch ohne Kassenbon zurückgeben. Die Ware ist aus dem Verkauf entfernt worden.
- Produkt: Bio Dinkelbrösel 350 g
- Marke: Ja! Natürlich
- MHD: 08.2026
- Charge: L34
Kunden können sich bei Rückfragen per Mail an qm@land-leben.com oder unter der Telefonnummer 0662 451 285-130 melden.
