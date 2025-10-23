Metallteile in Semmelbrösel: Rückruf gestartet

In einer Aussendung gab der Hersteller Scheidbach GmbH bekannt, dass das Produkt JA! NATÜRLICH BIO DINKELBRÖSEL 350 g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08/2026, Charge L34, nicht länger verkauft wird.

Metallische Fremdkörper in Packungen

Ursache für den Rückruf sind metallische Fremdkörper, die sich in einzelnen Packungen befinden könnten. Beim Verzehr des besagten Produktes kann ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Aussendung.

Sollte man die Semmelbrösel von JA! NATÜRLICH bereits erworben haben, kann man diese auch ohne Kassenbon zurückgeben. Die Ware ist aus dem Verkauf entfernt worden.