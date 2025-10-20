"Der niederländische Lieferant Biscuit international informiert über einen Warenrückruf", vermeldet der deutsche Discounter Lidl am Montag auf seiner Homepage. Konkret geht es um das Produkt "XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g". Grund für den Produktrückruf: Es bestehe die Möglichkeit, dass sich Metallfremdkörper in der Süßigkeit befinden.

Lidl ruft Produkt in ganz Deutschland zurück "Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren" warnt Lidl weiters. Konkret geht es um die Mindesthaltbarkeitsdaten 09.12.2025,

15.12.2025,

16.12.2025,

17.12.2025

und 22.12.2025. Die genannten Butterwaffeln wurden dem Discounter zufolge in Lidl-Filialen in ganz Deutschland verkauft – mit Ausnahme der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Unternehmen hat die betroffenen Chargen sofort aus dem Verkauf genommen. Hinweis: Das Produkt wurde nicht in Österreich verkauft, die Rückrufaktion betrifft nur Deutschland, wie Lidl Österreich auf Anfrage des KURIER bestätigte.