Wegen Erstickungsgefahr: Rückruf von beliebtem Labubu
Wegen möglicher Erstickungsgefahr ruft die AGES derzeit das Produkt "Fall in Wild" zurück. Dabei handelt es sich um ein Labubumonster.
Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnt derzeit vor dem Produkt "Fall in Wild". Bei dem Produkt handelt es sich um ein Labubumonster mit Schlüsselanhängerfunktion und einer abnehmbaren Halskette.
Rückruf von Labubumonster: Atemwege können blockiert werden
Da die Halskette leicht reißt, werden kleine Kugeln und Anhänger frei, die wiederum von Kindern leicht verschluckt werden können. Dadurch können die Atemwege blockiert werden.
Es wird ersucht das Produkt nicht weiter zu verwenden und umgehend zu entsorgen.
