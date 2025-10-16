Wirtschaft

Wegen Erstickungsgefahr: Rückruf von beliebtem Labubu

Labubu-Schlüsselanhänger
Wegen möglicher Erstickungsgefahr ruft die AGES derzeit das Produkt "Fall in Wild" zurück. Dabei handelt es sich um ein Labubumonster.
16.10.25, 11:34
Kommentare

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnt derzeit vor dem Produkt "Fall in Wild". Bei dem Produkt handelt es sich um ein Labubumonster mit Schlüsselanhängerfunktion und einer abnehmbaren Halskette.

Rückruf von Labubumonster: Atemwege können blockiert werden

Da die Halskette leicht reißt, werden kleine Kugeln und Anhänger frei, die wiederum von Kindern leicht verschluckt werden können. Dadurch können die Atemwege blockiert werden.

Eltern aufgepasst: Beliebte Marke für Babynahrung ruft Produkt zurück

Es wird ersucht das Produkt nicht weiter zu verwenden und umgehend zu entsorgen.

Mehr zum Thema

Rückruf
(kurier.at, pres)  | 

Kommentare