Wegen Erstickungsgefahr: Rückruf von beliebtem Labubu

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnt derzeit vor dem Produkt "Fall in Wild". Bei dem Produkt handelt es sich um ein Labubumonster mit Schlüsselanhängerfunktion und einer abnehmbaren Halskette.

Rückruf von Labubumonster: Atemwege können blockiert werden

Da die Halskette leicht reißt, werden kleine Kugeln und Anhänger frei, die wiederum von Kindern leicht verschluckt werden können. Dadurch können die Atemwege blockiert werden.