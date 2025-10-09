Eltern aufgepasst: Beliebte Marke für Babynahrung ruft Produkt zurück

Alle Eltern müssen bei diesem Produkt besonders achtgeben: Die Maresi Austria GmbH ruft den Artikel "Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g" mit der Chargennummer "RA25006601" und dem Mindesthaltbarkeitsdatum "02.07.2026" ab sofort zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Maresi Austria GmbH

Gefahr von kleinen Kunststoff-Fremdkörpern "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des Produkts 'Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g' kleine Kunststoff-Fremdkörper befinden", heißt es in einer offiziellen Aussendung. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft die Maresi Austria GmbH diesen Artikel deshalb zurück. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Verzehr des Produkts kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Vom Verzehr des Produktes mit oben angeführter Chargennummer und Mindesthaltbarkeitsdatum wird deshalb abgeraten.

Das zurückgerufene Produkt im Detail Produkt: Grießflocken Artikel: Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g Chargennummer: RA25006601 Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.07.2026 GTIN: 9000275500619