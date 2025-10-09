Eltern aufgepasst: Beliebte Marke für Babynahrung ruft Produkt zurück
Alle Eltern müssen bei diesem Produkt besonders achtgeben: Die Maresi Austria GmbH ruft den Artikel "Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g" mit der Chargennummer "RA25006601" und dem Mindesthaltbarkeitsdatum "02.07.2026" ab sofort zurück.
Gefahr von kleinen Kunststoff-Fremdkörpern
"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des Produkts 'Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g' kleine Kunststoff-Fremdkörper befinden", heißt es in einer offiziellen Aussendung.
Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft die Maresi Austria GmbH diesen Artikel deshalb zurück. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Verzehr des Produkts kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Vom Verzehr des Produktes mit oben angeführter Chargennummer und Mindesthaltbarkeitsdatum wird deshalb abgeraten.
Produkt: Grießflocken
Artikel: Himmeltau Feinste Grießflocken Honig 500g
Chargennummer: RA25006601
Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.07.2026
GTIN: 9000275500619
Produkte mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum können in den Filialen, in denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. In der Aussendung ist auch zu lesen: "Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde."
Andere Chargen und Produkte von Himmeltau sind nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden, betont die Maresi Austria GmbH.
Für nähere Informationen wurde auch eine Maresi-Hotline eingerichtet: 050 40 20 36 51.
