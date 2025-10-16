Bakterielle Gefahr: Rückruf von beliebtem Tofu
Wegen bakterieller Gefahr ruft Alnatura das Produkt "Räuchertofu ungekühlt, 200g" zurück. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit dem MHD 5.7.2026.
Zu einem Produktrückruf kommt es derzeit bei der Alnatura Produktions- und Handels GmbH. Der ungekühlte Räuchertofu, 200g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.7.2026 wurde nicht ausreichend erhitzt. Deshalb kann die Haltbarkeit nicht gewährleistet werden.
Rückruf von Räuchertofu: Vom Verzehr wird abgeraten
Das Produkt wurde von Alnatura bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Vom Verzehr wird abgeraten.
Kunden, die eine Packung daheim haben, können das Produkt zurückbringen und erhalten einen Ersatz. Betroffen sind ausschließlich Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.7.2026 (zu finden auf der Vorderseite). Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht von dem Rückruf betroffen.
