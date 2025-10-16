Bakterielle Gefahr: Rückruf von beliebtem Tofu

Zu einem Produktrückruf kommt es derzeit bei der Alnatura Produktions- und Handels GmbH. Der ungekühlte Räuchertofu, 200g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.7.2026 wurde nicht ausreichend erhitzt. Deshalb kann die Haltbarkeit nicht gewährleistet werden.

Rückruf von Räuchertofu: Vom Verzehr wird abgeraten

Das Produkt wurde von Alnatura bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Vom Verzehr wird abgeraten.