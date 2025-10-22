Eltern, aufgepasst: Zalando ruft Kinderkleidung zurück

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der beliebte deutsche Online-Versandhändler Zalando macht seine Kunden darauf aufmerksam, dass die Kinderbekleidung "JoJo Maman Bébé" zurückgerufen wird. "Könnte zu Erstickungsgefahr führen" "Wir möchten betroffenen Kundinnen und Kunden mitteilen, dass Next Germany GmbH Artikel zurückruft. Das Produkt erfüllt nicht die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit", heißt es seitens Zalando in einer offiziellen Aussendung.

Der Grund: "Es wurde ein Problem damit, wie die Druckknöpfe für die Verschlüsse angebracht wurden, festgestellt. Das könnte dazu führen, dass entweder ein Druckknopfteil zugänglich ist und somit ein Kratzrisiko besteht oder dass sich Druckknöpfe vom Produkt ablösen, was zu einer Erstickungsgefahr führen könnte."

Details zum Produkt Produkt: Kinderkleidung

Marke: JoJo Maman Bébé

Verkäufer: Next bzw. Zalando

Produktname: Regular Fit Sets & Trousers

Zalando Artikelnummer: J2623D08P-K11 ; J2623D097-K11 ; J2624D091-M11 ; J2626D01Y-B11 ; J2623B035-I11 ; J2623B035-K11 ; J2623B03V-J11

Typ / Modellnummer: Style-Nummern H16250XX ; H15846XX ; H15199XX ; B22314XX ; B44756XX ; F86344XX ; H65554XX

Barcode: 5054298XXXXXX; 505578939XXXX

Verkauf: September 2024 – September 2025