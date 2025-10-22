Eltern, aufgepasst: Zalando ruft Kinderkleidung zurück
Zusammenfassung
- Zalando ruft Kinderkleidung der Marke "JoJo Maman Bébé" wegen Erstickungsgefahr durch fehlerhafte Druckknöpfe zurück.
- Betroffene Produkte wurden zwischen September 2024 und September 2025 verkauft und können kostenlos zurückgesendet werden.
- Kunden erhalten nach Rücksendung den vollen Kaufpreis erstattet und können sich bei Fragen an Zalando oder Next wenden.
Der beliebte deutsche Online-Versandhändler Zalando macht seine Kunden darauf aufmerksam, dass die Kinderbekleidung "JoJo Maman Bébé" zurückgerufen wird.
"Könnte zu Erstickungsgefahr führen"
"Wir möchten betroffenen Kundinnen und Kunden mitteilen, dass Next Germany GmbH Artikel zurückruft. Das Produkt erfüllt nicht die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit", heißt es seitens Zalando in einer offiziellen Aussendung.
Der Grund: "Es wurde ein Problem damit, wie die Druckknöpfe für die Verschlüsse angebracht wurden, festgestellt. Das könnte dazu führen, dass entweder ein Druckknopfteil zugänglich ist und somit ein Kratzrisiko besteht oder dass sich Druckknöpfe vom Produkt ablösen, was zu einer Erstickungsgefahr führen könnte."
- Produkt: Kinderkleidung
- Marke: JoJo Maman Bébé
- Verkäufer: Next bzw. Zalando
- Produktname: Regular Fit Sets & Trousers
- Zalando Artikelnummer: J2623D08P-K11 ; J2623D097-K11 ; J2624D091-M11 ; J2626D01Y-B11 ; J2623B035-I11 ; J2623B035-K11 ; J2623B03V-J11
- Typ / Modellnummer: Style-Nummern H16250XX ; H15846XX ; H15199XX ; B22314XX ; B44756XX ; F86344XX ; H65554XX
- Barcode: 5054298XXXXXX; 505578939XXXX
- Verkauf: September 2024 – September 2025
Kostenlose Rücksendung
Zalando ruft nun alle Kundinnen und Kunden auf, den erworbenen Artikel kostenlos zurückzusenden. Sobald der Artikel bei Zalando eingetroffen ist, wird der vollständige Kaufpreis rückerstattet.
Bei Fragen zum Produkt wird gebeten, sich an die Mailadresse safety@next.co.uk beziehunsgweise an askproductcompliance@zalando.de zu wenden, sollte es sich um Fragen zur Rücksendung handeln.
