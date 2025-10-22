Roboter könnten mehr als 500.000 Jobs bei Amazon ersetzen

Der verstärkte Einsatz von Robotern könnte bei Amazon in den nächsten Jahren mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze überflüssig machen. Dies geht aus internen Strategieunterlagen des Unternehmens hervor, aus die die New York Times zitiert. Amazon stehe kurz vor der nächsten großen Veränderung in der Arbeitswelt, heißt es darin.

Laut dem Artikel hat sich Amazons US-Belegschaft seit 2018 mehr als verdreifacht und liegt nun bei fast 1,2 Millionen Beschäftigten. Doch Amazons Automatisierungsteam erwarte, dass das Unternehmen bis 2027 die Einstellung von mehr als 160.000 zusätzlichen Arbeitskräften in den USA vermeiden könne, die es ohne Automatisierung benötigt hätte.

Mehr Produkte, weniger Neueinstellungen

Trotz einer erwarteten Ausweitung der Versandmenge würde das bis 2033 bedeuten, dass Amazon mehr als 600.000 Menschen nicht einstellen müsste. Dadurch könnten pro Artikel, den Amazon auswählt, verpackt und an Kunden liefert, rund 30 Cent eingespart werden.

Schon seit einiger Zeit baut der Versandriese hoch automatisierte Verteilerzentren, in denen nur noch wenige Menschen arbeiten. Laut interner Dokumente verfolgt Amazons Automatisierungsteam das langfristige Ziel, 75 Prozent der Betriebsabläufe zu automatisieren.