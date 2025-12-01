Beim Schokoladen-Hersteller Milka gibt es aktuell eine Rückruf-Aktion. Grund: "Bestehende Gefahr durch Plastikteile", wie Müller und Hersteller Mondelez Deutschland GmbH mitteilen

Der Rückruf betrifft konkret die Milka Schokolade Caramel 100 g. "Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen die Nutzung bzw. den Verzehr umgehend ein," heißt es.