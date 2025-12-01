Plastik gefunden: Milka ruft Schokoladen-Sorte zurück
Schoko-Produzent Milka ruft aktuell eine bestimmte Sorte zurück, Warnung vor "Gesundheitsgefahr".
Beim Schokoladen-Hersteller Milka gibt es aktuell eine Rückruf-Aktion. Grund: "Bestehende Gefahr durch Plastikteile", wie Müller und Hersteller Mondelez Deutschland GmbH mitteilen
Der Rückruf betrifft konkret die Milka Schokolade Caramel 100 g. "Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen die Nutzung bzw. den Verzehr umgehend ein," heißt es.
Die Rückgabe der betroffenen Schoko sei in jeder Müller-Filiale möglich, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Bei Fragen gibt es hier weiterführende Informationen:
Tel.: +43 5 912 00 00 (Kundenservice)
E-Mail: info@mueller.at
