Wirtschaft

Plastik gefunden: Milka ruft Schokoladen-Sorte zurück

Milka-Schokolade
Schoko-Produzent Milka ruft aktuell eine bestimmte Sorte zurück, Warnung vor "Gesundheitsgefahr".
01.12.25, 11:06
Kommentare

Beim Schokoladen-Hersteller Milka gibt es aktuell eine Rückruf-Aktion. Grund: "Bestehende Gefahr durch Plastikteile", wie Müller und Hersteller Mondelez Deutschland GmbH mitteilen

Der Rückruf betrifft konkret die Milka Schokolade Caramel 100 g. "Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen die Nutzung bzw. den Verzehr umgehend ein," heißt es.

Gesundheitsgefahr: Hofer ruft diese Lebensmittel zurück

Die Rückgabe der betroffenen Schoko sei in jeder Müller-Filiale möglich, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. 

Bei Fragen gibt es hier weiterführende Informationen:
Tel.: +43 5 912 00 00 (Kundenservice)
E-Mail: info@mueller.at

Mehr zum Thema

Rückruf
kurier.at, bega  | 

Kommentare