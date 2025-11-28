Beim Diskonter Hofer in Österreich verkaufte geräucherte Regenbogenforellenfilets werden wegen möglicher Listerien zurückgerufen. Das teilte das Unternehmen Laschinger Seafood GmbH am Freitagabend mit.

Betroffen sind die Produkte Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125g, Natur (EAN 4099200041469) & Pfeffer (EAN 4099200041445) mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025 und der Charge LOT 4254431 . Diese können gegen Erstattung des Preises auch ohne Rechnung zurückgegeben werden.

Bei einer Routinekontrolle des Produktes wurden in einer Probe Bakterien der Art Listeria monocytogenes nachgewiesen, hieß es in der Aussendung. Eine Listerien-Erkrankung äußere sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden.

Auch wenn bei keiner weiteren Untersuchung Listerien nachgewiesen wurden, werde aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes empfohlen, Produkte des Herstellers mit der gleichen Losnummer nicht zu konsumieren. Die entsprechende Ware wurde aus dem Verkauf genommen.