Spar nimmt Süßware wegen möglicher Fremdkörper aus Sortiment

Aufgrund einer möglichen Verunreinigung durch Fremdkörper ruft Spar seine Kokos-Taler mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.04.2026 und der Chargennummer 250774 vorsorglich zurück. Die Handelskette gibt in einer Stellungnahme bekannt, dass die Süßware nicht konsumiert werden sollte. Alle anderen "free from"-Produkte beziehungsweise glutenfreien Produkte anderer Marken sind von diesem Rückruf allerdings nicht betroffen.

Kokos-Taler aus Regalen entfernt

Die Taler wurden bereits aus dem Sortiment genommen. Wer das besagte Produkt jedoch bereits gekauft hat, kann es im nächstgelegenen Spar-, Eurospar-, Interspar- oder Maximarkt zurückgeben.

Der volle Kaufpreis wird auch ohne Vorlage der Rechnung erstattet. Bei weiteren Fragen können sich Kunden per E-Mail an office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/221120 an die Handelskette wenden.