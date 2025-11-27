Spar nimmt Süßware wegen möglicher Fremdkörper aus Sortiment
Zusammenfassung
- Spar ruft Kokos-Taler (MHD 23.04.2026, Charge 250774) wegen möglicher Fremdkörper vorsorglich zurück.
- Das betroffene Produkt wurde aus dem Sortiment genommen, andere "free from"-Produkte sind nicht betroffen.
- Kunden erhalten den vollen Kaufpreis auch ohne Rechnung zurück und können sich bei Fragen an Spar wenden.
Aufgrund einer möglichen Verunreinigung durch Fremdkörper ruft Spar seine Kokos-Taler mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.04.2026 und der Chargennummer 250774 vorsorglich zurück. Die Handelskette gibt in einer Stellungnahme bekannt, dass die Süßware nicht konsumiert werden sollte. Alle anderen "free from"-Produkte beziehungsweise glutenfreien Produkte anderer Marken sind von diesem Rückruf allerdings nicht betroffen.
- Produkt: Kekse
- Artikel: SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g
- Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.04.2026
- Chargennummer: 250774
Kokos-Taler aus Regalen entfernt
Die Taler wurden bereits aus dem Sortiment genommen. Wer das besagte Produkt jedoch bereits gekauft hat, kann es im nächstgelegenen Spar-, Eurospar-, Interspar- oder Maximarkt zurückgeben.
Der volle Kaufpreis wird auch ohne Vorlage der Rechnung erstattet. Bei weiteren Fragen können sich Kunden per E-Mail an office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/221120 an die Handelskette wenden.
