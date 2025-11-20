Plastikteile gefunden: Rückruf für Clever Punschkrapfen

Die Guschlbauer GmbH hat einen vorsorglichen Rückruf der Clever Punschkrapfen mit Rumgeschmack (6 Stück-Packung mit 250g, MHD 04.12.2025/Charge L 0235) veranlasst.

In einzelnen Packungen kam es zu Funden von Kunststoffbruchstücken. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich weitere Bruchstücke in diesem Produkt befinden und eine mögliche Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr des Produkts abgeraten.