Plastikteile gefunden: Rückruf für Clever Punschkrapfen
Zusammenfassung
- Guschlbauer GmbH ruft vorsorglich Clever Punschkrapfen mit Rumgeschmack (6 Stück, 250g, MHD 04.12.2025/Charge L 0235) zurück.
- Grund für den Rückruf sind Funde von Kunststoffbruchstücken in einzelnen Packungen und eine mögliche Gesundheitsgefährdung.
- Betroffene Produkte wurden aus dem Verkauf genommen und können auch ohne Kassenbon retourniert werden.
Die Guschlbauer GmbH hat einen vorsorglichen Rückruf der Clever Punschkrapfen mit Rumgeschmack (6 Stück-Packung mit 250g, MHD 04.12.2025/Charge L 0235) veranlasst.
In einzelnen Packungen kam es zu Funden von Kunststoffbruchstücken. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich weitere Bruchstücke in diesem Produkt befinden und eine mögliche Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr des Produkts abgeraten.
Der Warenbestand wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.
Bei Rückfragen können sich Kunden an die Guschlbauer GmbH wenden - unter der Tel.Nr. +43 (0)7762 34420, per Mail an office@guschlbauer.at oder unter der Website www.guschlbauer.at.
Kommentare