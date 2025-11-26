Metallteile in Semmeln: Billa ruft Backwaren zurück

Aus dem Sortiment wurden Artikel genommen, die in den Backshops frisch aufgebacken und verkauft wurden. Betroffen sind die Clever Knopfsemmel, die Pizzasemmeln Tonno, die Clever Knopfsemmel im 8er-Pack sowie die Speckstangerl geflochten . Grund dafür ist ein möglicher Metallabrieb , der während der Herstellung entstanden sein könnte.

Kein Mindesthaltbarkeitsdatum oder Charge

Die Waren wurden bei Billa Plus, Billa Pflanzilla, Billa Corso Hoher Markt sowie in zwei Filialen in Ebreichsdorf (Bahnstraße 25) und Unterwaltersdorf (Mitterndorfer Straße 1A) verkauft. Produkte aus anderen Billa-Märkten stammen laut einer Aussendung der Rewe Group von einem anderen Lieferanten und sind nicht betroffen.

Ursache für den Rückruf ist ein technischer Defekt in der Produktion. Dadurch könnte sich in den zwischen dem 18. und 24. November 2025 verkauften Backwaren Metallabrieb befinden. Da diese weder mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum noch mit einer Charge gekennzeichnet sind, wird dringend vom Verzehr abgeraten.