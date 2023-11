Sanierung des insolventen Anhängerherstellers Pongratz nimmt Fahrt auf

Produktion in der Slowakei

„Bereits 1971 wurde mit der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen und Equipment in Köflach begonnen, wobei in weiterer Folge das Produktportfolio ständig ausgebaut wurde. Mit dem ging auch eine laufende Erweiterung der Produktionsstätten einher. Seit Beginn der 1990er Jahre expandierte man europaweit“, so der AKV. „Im Jahr 2005 erfolgte eine Eröffnung einer Produktion in der Slowakei, 2011 wurde das Headquarter und die Produktion in Traboch eröffnet. Im Jahr 2014 erfolgte letztlich die Zusammenlegung der Produktion von Köflach und Traboch. Der Sitz des Unternehmens befindet in 8772 Traboch, An der Bundesstraße 34.“

Am 6. September 2023 wurde über das Vermögen der Pongratz Trailer-Group GmbH ein Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung beantragt worden war, welches vom LG Leoben eröffnet wurde.