San Francisco: Das Ende der Goldgräberstimmung

Trotz Krise bleibt das Silicon Valley eine Produktionsstätte für innovative Unternehmen aus aller Welt. Bis zu 60.000 Start-ups haben sich in der Region rund um San Francisco angesiedelt, schätzt Innovationsexperte Herger. Alles ist in Bewegung, auch die Mitarbeiter. „Wettbewerbsklauseln gibt es hier keine. Das würde der Staat Kalifornien schon allein deswegen nicht zulassen, weil er nicht will, dass die Leute ihm dann auf der Tasche liegen.“

Die Folge: Viele Mitarbeiter kündigen irgendwann bei den Tech-Giganten, um ein Start-up zu gründen. Oft mit Hilfe von Investoren, so genannten Venture-Capital-Gebern. Herger: „Die Risikokapital-Summen haben sich in Pandemiezeiten in den USA verdoppelt und 60 Prozent des Venture Capitals ist im Silicon Valley angesiedelt.“