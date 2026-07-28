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Wirtschaft

Produktrückruf: Salmonellenverdacht bei geriebenen Mandeln

Bei Verzehr kann mit Durchfall oder Erbrechen zu rechnen sein. Betroffene Charge kann in allen Filialen zurückgegeben werden.
28.07.2026, 15:22

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Mandeln in einer Schüssel und auf einem Holztisch mit Jute-Unterlage.

Imgro Nahrungs- und Genussmittelgroßhandel in Wien hat das Produkt „Back Mit Mandeln gerieben 200 g“ wegen potenzieller Verunreinigung mit Salmonellen zurückgerufen. Es handelt sich dabei um Produkte der Chargennummer L26166V571 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Ende 06/2027, Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen, es kann in allen Filialen gegen Rückerstattung retourniert werden. 

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Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können aber schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Wien
Agenturen, dida  | 

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