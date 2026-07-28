Produktrückruf: Salmonellenverdacht bei geriebenen Mandeln

Imgro Nahrungs- und Genussmittelgroßhandel in Wien hat das Produkt „Back Mit Mandeln gerieben 200 g“ wegen potenzieller Verunreinigung mit Salmonellen zurückgerufen. Es handelt sich dabei um Produkte der Chargennummer L26166V571 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Ende 06/2027, Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, das Produkt nicht zu konsumieren. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen, es kann in allen Filialen gegen Rückerstattung retourniert werden.