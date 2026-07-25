Produktrückruf bei Lidl: Noroviren in Bio-Beeren vermutet

Jütro Tiefkühlkost ruft das Produkt „ Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300 g “ zurück, das in den heimischen Lidl-Filialen verkauft wurde. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren enthalten sind“, teilte Lidl Österreich am Wochenende mit. Die Ware kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons“, gab die Supermarkt-Kette bekannt.

Vom Rückruf betroffen sind Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten:

22. Februar 2028, 23. Februar 2028, 2. März 2028, 14. April 2026, 17. April 2028 und 18. April 2028 und den Chargen L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3, L030326Z3, L030326H3, L030326W3, L150426P3, L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3.

Brechdurchfall

Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und betagten Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren, empfahl Lidl Österreich. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke „Freshona“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr zur Verfügung