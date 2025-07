Ernteausfälle und hohe Preise: Wie der Klimawandel Gemüsebauern zusetzt

Jede Woche pflanzt Sterkl in der Zeit von Mai bis August neue Pflänzchen an. Geerntet werden die fertigen Salatköpfe täglich auf Bestellung. Denn das Blattgemüse lasse sich kaum lagern. Das sei in den letzten Wochen, die besonders wachstumsintensiv waren, auch schon zum Problem geworden.

Wenn es zu wenig Nachfrage für die Menge an erntefähigem Salat gibt, muss Sterkl die überschüssigen Köpfe auf dem Feld zerhäckseln und in den Boden einarbeiten. Das sei zwar schade, wie Sterkl sagt, aber wirtschaftlich notwendig, da die arbeitsintensive Ernte teuer sei. Gleichzeitig würde ein Überangebot an Salat den Preis drücken.

Extremwetterereignisse nehmen immer mehr zu

Unregelmäßige Wachstumsphasen werden durch den Klimawandel mit jedem Jahr häufiger. Genauso auch Extremwetterereignisse wie Trockenperioden oder Starkregen.