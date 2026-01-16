Saftige Millionenpleite eines bekannten Autozulieferers: 319 Jobs betroffen

"Unsere Leidenschaft für Perfektion und das Gespür für Innovation eröffnete neue Pfade. Mit dem gleichen Engagement, das einst die Teppiche am Standort Ebergassing auszeichnete, wagten wir den Schritt in die Automobilindustrie. Was einst als kleiner Exkurs in die Produktion von hochwertigen Fahrzeugtextilien im Bereich Teppichkaschierung für den Ladeboden begann, entwickelte sich schnell zu einer umfassenden Expertise für das Fahrzeuginnensegment im Bereich der Premiumfahrzeugausstattung. Im Jahr 1995 erfolgte die Übernahme und das Re-Branding in die Magna Eybl GmbH, nach weiteren erfolgreichen Jahren und der stetigen Weiterentwicklung unseres Produktportfolios wurde der Standort im Jahr 2015 von der spanischen Antolin-Gruppe übernommen", heißt es auf der Firmen-Homepage.

Und weiters heißt es: "Im November 2023 wurde unser Standort von einer Private Equity Gesellschaft erworben und in die heutige EITEK GmbH umfirmiert. Durch die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen eineinhalb Jahre ist EITEK seit Juli 2025 Teil eines weltweit führenden amerikanischen Konzerns im Bereich der Automotive-Industrie. Die EITEK GmbH gehört zu den führenden Lieferanten für einige der prestigeträchtigsten Automarken der Welt. Unsere hochwertigen Materialien und innovativen Lösungen tragen dazu bei, dass jedes Fahrzeug nicht nur funktional, sondern auch einzigartig ist."

Die Rede ist von der EITEK GmbH, FN 270332y mit Sitz in Ebergassing, NÖ. Sie hat heute am Landesgericht in Korneuburg einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung eingebracht. Das bestätigen der KSV1870 und Creditreform dem KURIER. 319 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.