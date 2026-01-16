Mehrere tausend Tonnen kontaminiertes Erdreich führten zur Millionenpleite
„Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen ist Großhändler für Schmiermittel (Motoröl, Getriebeöl usw.). Man betreibt neben der Zentrale in Wels einen Gewerbestandort an der Adresse 4910 Ried, Bahnhofstraße 60, bei dem es 2016 zu einem Eigentümerwechsel kam. Durch ein im Jahr davor erstelltes Sachverständigen-Gutachten über diese Liegenschaft kam die Hauptursache der gegenständlichen Insolvenzeröffnung ans Licht. Der eigentliche Liegenschaftswert belief sich in diesem Gutachten statt über 2 Millionen Euro nur noch auf knapp 69.000 Euro“, so der KSV1870. „Grund dafür war die Feststellung des Sachverständigen, dass auf dieser Liegenschaft mehrere tausend Tonnen belastetes Erdreich liegen, deren nötige Entsorgung an die 2 Millionen Euro kosten würde. Seither musste man sich in jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit der Liegenschaftseigentümerin aufreiben, die schlussendlich als Ergebnis nur zum gegenständlichen Insolvenzantrag führten.“
Diese Rede ist von der NG Korrosionsschutz GmbH, FN 196280y, mit Sitz in Wels. Über ihr Vermögen wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigen Creditreform, AKV und KSV1870 dem KURIER.Die NG Korrosionsschutz GmbH erzeugt chemische Produkte, technische Öle und Schmiermittel, mit welchen sie insbesondere in Österreich handelt.
Der Hintergrund
"Die wesentliche Ursache der wirtschaftlichen Schieflage liegt in der Situation der Betriebsstätte in Ried im Innkreis. Im Zuge der Insolvenz der früheren Liegenschaftseigentümerin im Jahr 2016 kam es zu einem Eigentümerwechsel. Die neue Eigentümerin, die Immo Ried GmbH, übernahm die Liegenschaft auf Grundlage eines Gutachtens vom 26.11.2015, in dem der Verkehrswert aufgrund erheblicher Kontamination des Erdreichs stark reduziert wurde", so der AKV. "Das Gutachten stellte fest, dass sich auf dem Grundstück rund 12.350 Tonnen belastetes Erdreich befinden, davon etwa 1.000 Tonnen gefährlicher Abfall. Die dafür notwendigen Sanierungsmaßnahmen wurden mit rund EUR 2.162.300,00 veranschlagt. Sanierungen wurden bis heute nicht durchgeführt."
„Eine Produktion auf der Betriebsliegenschaft ist nicht mehr möglich. Der Liegenschaftsbewertung ging ein Wechsel der Liegenschaftseigentümerin voraus“, so Creditreform.
Schulden und Vermögen
Die Schulden werden mit 2,333 Millionen Euro beziffert, die Aktiva mit 75.500 Euro. Der Bilanzverlust 2025 beträgt 2,387 Millionen Euro, das negative Eigenkapital 2,164 Millionen Euro.
Die Zukunft
Die Insolvenzschuldnerin bietet ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an.
