Mehrere tausend Tonnen kontaminiertes Erdreich führten zur Millionenpleite

„Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen ist Großhändler für Schmiermittel (Motoröl, Getriebeöl usw.). Man betreibt neben der Zentrale in Wels einen Gewerbestandort an der Adresse 4910 Ried, Bahnhofstraße 60, bei dem es 2016 zu einem Eigentümerwechsel kam. Durch ein im Jahr davor erstelltes Sachverständigen-Gutachten über diese Liegenschaft kam die Hauptursache der gegenständlichen Insolvenzeröffnung ans Licht. Der eigentliche Liegenschaftswert belief sich in diesem Gutachten statt über 2 Millionen Euro nur noch auf knapp 69.000 Euro“, so der KSV1870. „Grund dafür war die Feststellung des Sachverständigen, dass auf dieser Liegenschaft mehrere tausend Tonnen belastetes Erdreich liegen, deren nötige Entsorgung an die 2 Millionen Euro kosten würde. Seither musste man sich in jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit der Liegenschaftseigentümerin aufreiben, die schlussendlich als Ergebnis nur zum gegenständlichen Insolvenzantrag führten.“

Diese Rede ist von der NG Korrosionsschutz GmbH, FN 196280y, mit Sitz in Wels. Über ihr Vermögen wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigen Creditreform, AKV und KSV1870 dem KURIER.Die NG Korrosionsschutz GmbH erzeugt chemische Produkte, technische Öle und Schmiermittel, mit welchen sie insbesondere in Österreich handelt.