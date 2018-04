Sacher zieht in das Outlet Center Parndorf ein

Als die britische McArthurGlen-Gruppe 1998 in Parndorf ein Fabrikverkaufszentrum eröffnete, ahnte noch niemand, dass es sich eines Tages zum größten in ganz Mitteleuropa entwickeln würde. Vor 20 Jahren startete das Designer Outlet Parndorf auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern mit 30 Geschäften, heute zählt der Standort 160 Designer Stores und nimmt eine Verkaufsfläche von 36.500 Quadratmetern ein. „Parndorf ist in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Standorte der gesamten Gruppe geworden“, sagt Center-Manager Mario Schwann. Das liege zum einen an der guten Lage im Drei-Länder-Eck und der guten Flughafenanbindung durch Wien und Bratislava, aber auch an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Centers, einem guten Markenmix und dem Fokus auf Services.

Daher finden auch Kunden aus immer ferneren Ländern ihren Weg nach Parndorf. Chinesen und Südkoreaner sind bereits wichtige Shopping-Touristen, in letzter Zeit sind aber auch immer häufiger Inder und Israelis am burgenländischen Standort anzutreffen. Das Gros der Gäste kommt nach wie vor aus Österreich. 21 Prozent der Kunden stammen aus Wien, zwölf Prozent aus Niederösterreich und zehn Prozent aus dem Burgenland. Die Slowakei und Ungarn sind mit 17 beziehungsweise 15 Prozent ebenfalls prominent vertreten.