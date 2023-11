Saatgut-Revolution als Antwort auf den Klimawandel

Auch wenn die Versorgung mit Lebensmitteln in Österreich nicht gefährdet ist, gibt es trotzdem Handlungsbedarf. „Die Anpassung unserer Kulturpflanzen an die Auswirkungen des Klimawandels spielt auch in Bezug auf die Versorgungssicherheit nicht nur in Österreich, sondern auch global eine entscheidende Rolle“, heißt es im Bericht zur Lebensmittelversorgung, den Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig vor wenigen Tagen präsentiert hat. Weltweit wird die Nachfrage nach Lebensmitteln bis 2050 um 60 Prozent wachsen.