Monsanto hat großen Appetit auf die Konkurrenten

Man habe auch Interesse "an anderen Rivalen", lautet die Botschaft des Monsanto-Managements. Doch auch finanzkräftige Unternehmen aus Asien sind auf Einkaufstour in Europa. Der chinesische Chemiekonzern ChemChina hat ebenfalls Interesse an Syngenta bekundet.

Bisher ist die angestrebte Marktkonzentration noch nicht zustande gekommen. Mehrere Interessensvertretungen von Landwirten in Amerika haben gegen die drohende Marktkonzentration protestiert. Sie fürchten ein Monopol und sehen einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.

Der große Gewinner des derzeit laufenden Übernahmepokers wird laut Syngenta-Verwaltungsrat Demaré jenes Unternehmen sein, dass über ein "integriertes Agrochemie und Saatgutgeschäft" verfüge. Es geht also darum, nicht nur Saatgut, sondern auch dazu passende Pflanzenschutzmittel anzubieten. Alles aus einer Hand. Sowohl Syngenta als auch Bayer CropScience produzieren Pflanzenschutzmittel.