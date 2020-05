s.Oliver stellt sich gegen Preiskampf

Oliver Hein, Verkaufschef der deutschen s.Oliver-Gruppe über steigende Löhne in den Produzentenländern, die Expansion in Österreich und neue Mitbewerber im Billigsegment.



KURIER: s.Oliver hat Geschäfte in rund 30 Ländern. Welche Bedeutung hat Österreich im Konzern?

Oliver Hein: Österreich war eines unserer ersten Exportländer und ist heute die Nummer zwei hinter Deutschland. Wir haben im Vorjahr insgesamt 1,07 Milliarden Euro umgesetzt, davon acht Prozent in Österreich.



Wollen Sie in Österreich noch weiter expandieren?

Wir investieren heuer eine hohe einstellige Millionensumme in Österreich und eröffnen 13 neue Läden. Im Herbst kommen zwei neue s.Oliver-Shops in der Wiener Mariahilfer Straße. In den aktuellen Standort dort kommen dann das Taschenlabel Liebeskind (Anm.: seit November 2010 zu 50 Prozent im Besitz von s.Oliver) und comma (Anm.: Textilkette, die 2001 von s.Oliver übernommen wurde) .



Was ist mit Liebeskind noch geplant?

Zusätzlich zur Kooperation in der Mariahilfer Straße werden wir im September 2011 einen Liebeskind-Laden in der Wiener Seilergasse eröffnen. s. Oliver Österreich hat mit Liebeskind einen exklusiven Master-Franchise-Vertrag abgeschlossen. Das bedeutet, 2012 wird der nächste Liebeskind-Shop in Salzburg eröffnet.