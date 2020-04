S Immo sieht sich für Krise gut gerüstet

Zum aktuellen Zeitpunkt „haben wir alle andere Dinge zu tun, als die Fusion zu beplaudern“, sagte Vejdovszky. Doch sobald man sich wieder persönlich treffen könne, werde man alle Optionen prüfen und bewerten. Durch die Aktionärsstruktur würden sich neue Optionen bieten. Beide Unternehmen sind auch gegenseitig beteiligt.

Vejdovszky hielte es für sinnvoll, auch die dritte große heimische Immobilien-Gruppe, die CA-Immo einzubeziehen, an der die S Immo derzeit sechs Prozent hält. Doch aufgrund der Aktionärsstruktur der CA-Immo sei eine Fusion „nicht denkbar“. Größter Aktionär dort ist die Starwood Capital Group.

2021 soll wieder normal laufen

Trotz der Krise will S Immo das Aktienrückkauf-Programm weiter durchziehen, das angesichts des niedrigen Kurses, der deutlich unter dem Buchwert liege, „ein gutes Geschäft“ sei.

Notverkäufe von Assets werde es nicht geben, das habe man auch in der Finanzkrise nicht gemacht. „2020 wird schlecht, aber 2021 sollte das Geschäft wieder normal laufen. Immobilien sind weiterhin ein sicherer Hafen“, ist der S-Immo-Chef zuversichtlich.

Die weitere Strategie steht auf drei Beinen:

Dem selektiven Kauf von Bestandsimmobilien in guten Lagen, Neu-Projekten und der Bevorratung von Grundstücken. So hat das Unternehmen im Speckgürtel von Berlin rund zwei Millionen Quadratmeter erstanden. Die Umwidmung dieser Flächen werde einige Jahre dauern.

Dividende überdenken

Sobald die Verordnung des Finanzministeriums veröffentlicht ist, wie in der Krise Hauptversammlungen abzuhalten sind, will S Immo die abgesagte Aktionärsversammlung nachholen. Vor der Virus-Krise war eine unveränderte Dividende von 70 Cent pro Aktie vorgesehen. Diese werde man „nochmals überdenken“.

Ergebnisse 2019

Die Eigenkapitalquote liegt derzeit bei 46 Prozent, die Kapitalerhöhung im Jänner brachte 149 Millionen Euro. Das Immobilien-Vermögen ist derzeit gemäß IFRS mit 2,37 Milliarden Euro bewertet, die Nutzflächen waren 2019 zu 95,5 Prozent ausgelastet, die Mietrendite liegt bei durchschnittlich 5,4 Prozent. Das Portfolio besteht zu 71 Prozent aus Büros, Hotels und Geschäften, der Rest sind Wohnobjekte. Der Jahresüberschuss erreichte im Vorjahr den Rekordwert von 213 Millionen Euro.



Die Anteile der S-Immo an der Immofinanz und der CA Immo hat sich die S-Immo zu 426 Mio. Euro angeschafft, Ende 2019 lag der Buchwert bei 553 Mio. Euro. Trotz der massiven Aktienkursrückgänge durch die Corona-Krise sei man per 31. März noch immer mit 19 Mio. Euro im Plus gelegen, nach über 200 Mio. Euro im Februar, so Vejdovszky. Insgesamt erhielt man aus den Beteiligungen bisher 36 Mio. Euro Dividende, davon allein 17 Mio. Euro im Jahr 2019.