Ryanair will in den nächsten Jahren AUA überholen

Ryanair-Chef Michael O’Leary will es dem Erzrivalen Lufthansa und dessen Tochter AUA zeigen. Er kündigte am Dienstag in Wien eine Aufstockung der Kapazitäten für den Sommer von zehn Prozent an. Mit mehr als 800 wöchentlichen Flügen auf 75 Strecken biete Ryanair den bisher umfangreichsten Sommerflugplan für Wien an.

Europas größte Billig-Airline hat für den Sommer 19 Flugzeuge in Wien stationiert, O’Leary spricht von einer Investition von 1,9 Milliarden Dollar. Zahlreiche Frequenzen werden aufgestockt, darunter Barcelona, Ibiza, Rom und Venedig. Neu ins Flugprogramm aufgenommen werden Kopenhagen, Helsinki und Tuzla. Die Marke Lauda bleibe bestehen, versicherte O’Leary.

Ryanair sei auf dem besten Weg, die AUA in den nächsten Jahren zu überholen und Nummer eins zu werden, tönte O’Leary. Die AUA und Konkurrent Wizz Air hätten ihre Flüge reduziert, Wizz Air den Betrieb in den Nahen Osten verlegt, wo die ungarische Billig-Airline laut O’Leary nicht mehr mit der Zuverlässigkeit und den niedrigeren Preisen von Ryanair konkurrieren könne.