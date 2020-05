Ryanair streicht 250 Jobs und kündigt weiteren Abbau an

Die Laudamotion-Mutter Ryanair streicht 250 Jobs in Dublin, Stansted, Madrid und Breslau. Noch im Mai werden "weitere Ankündigungen über Arbeitsplatzverluste und Gehaltskürzungen bei der Besatzung von Ryanair erwartet", heißt es in einer Aussendung heute Freitag. Ryanair droht Laudamotion in Wien mit der Schließung, wenn die Belegschaft nicht bis 20. Mai einen drastischen Gehaltsabbau akzeptiert.

Die Ryanair-Gruppe habe von April bis Juni nicht einmal ein Prozent des normalen Flugplans verwirklicht, auch im Juli wird nur eine Rückkehr zu 40 Prozent des Vor-Krisenniveaus erwartet. Im Geschäftsjahr 2020/21 (bis März 2021) dürften weniger als 100 Mio. Passagiere befördert werden, um ein gutes Drittel weniger als die geplanten 155 Millionen.