Der irische Billigflieger Ryanair bekräftigt im Streit um die österreichische Luftverkehrssteuer seine Forderung nach einem Ende der Abgabe - und setzt der Regierung dafür nun eine Frist bis zum 1. Mai. Bis dahin müsse die Abgabe von 12 Euro pro Passagier komplett abgeschafft werden, forderte die Airline am Montag.

Nur dann werde man den im vergangenen Herbst vorgelegten Investitionsplan über 1 Mrd. Dollar (868,3 Mio. Euro) umsetzen und zehn neue Flugzeuge in Wien stationieren.