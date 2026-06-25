Die Fluggesellschaft Ryanair lässt Familien künftig auch dann zusammensitzen, wenn sie keine kostenpflichtige Reservierung haben. Erwachsene und ihre Kinder müssen sich aber mit Plätzen in den hinteren Flugzeugreihen begnügen, geht aus einer Mitteilung des irischen Billigfliegers hervor.

Damit schafft die Gesellschaft auf Druck der europäischen und britischen Aufsichtsbehörden erstmals die Möglichkeit, dass Kinder im Alter bis zu 14 Jahren ohne Zusatzgebühren sicher neben ihren Eltern sitzen können.