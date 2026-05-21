Stundenlanges Warten und Hitze: Kärntner Familie klagt gegen Ryanair

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Wie belastend eine Rückreise aus dem Urlaub werden kann, davon kann eine Familie aus Kärnten ein Lied singen. Ihren Schilderungen zufolge mussten die Familienmitglieder bei ihrer Rückreise aus Mallorca rund sechs Stunden in einem nicht klimatisierten Flugzeug der Ryanair ausharren. An Bord sei es "unzumutbar heiß" gewesen, wird die betroffene Frau zitiert. Die Luft habe als stickig gegolten, zudem sollen im Flugzeug Temperaturen von über 40 Grad geherrscht haben, berichtet die Kleine Zeitung. Ein Verlassen des Flugzeugs sei den Passagieren laut Angaben des Piloten nicht gestattet worden, da ein erneutes Einsteigen danach ausgeschlossen gewesen wäre. "Das Personal tat fast nichts. Es war völlig überfordert", erklärte die Frau in dem Bericht.

Am Flughafen übernachtet Der Vorfall ereignete sich bereits im Juli 2024 bei einem geplanten Flug von Palma de Mallorca nach Klagenfurt, der letztlich nicht durchgeführt wurde. Nach stundenlanger Ungewissheit seien die Passagiere schließlich darüber informiert worden, dass sie ihren Flug auf den darauffolgenden Tag umbuchen könnten. Hotels hätten sich die Fluggäste selbst suchen müssen. "Pro Person hätten wir dafür 250 Euro ersetzt bekommen", erklärte die Frau. Da jedoch sämtliche Hotels ausgebucht gewesen seien, habe die Kärntner Familie die Nacht am Flughafen verbringen müssen. Am 20. Juli 2024 trat die Familie ihren Rückflug schließlich nicht nach Klagenfurt, sondern nach Wien an. Vom Flughafen Wien aus seien sie mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren und anschließend mit dem Zug weiter nach Graz gereist, wo sie mit dem Auto abgeholt wurden.