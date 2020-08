Ryanair: Einigung mit spanischen Piloten auf Gehaltskürzung

Der irische Billigflieger Ryanair, Eigentümer von Laudamotion, hat sich mit Piloten in Spanien auf Gehaltseinbußen von 20 Prozent geeinigt, um die Kosten in der Coronakrise weiter zu senken. Zudem habe man sich auf Änderungen etwa bei Dienstplänen und Urlaubsregeln verständigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Europas größter Billigflieger hatte gedroht, 3.000 Stellen zu streichen, sollte es keine Lohnkürzungen bei Piloten und Flugbegleitern geben. Ryanair hat bis Ende Juli mit 85 Prozent seiner Piloten und 75 Prozent des Kabinenpersonals Vereinbarungen getroffen, auch in anderen wichtigen Märkten wie Deutschland, Großbritannien und Irland.

Der Konzern erklärte aber am Donnerstag, noch gebe es keine Vereinbarung mit den spanischen Kabinenpersonal-Gewerkschaften USO und SITCPLA. Das mache den Verlust von Arbeitsplätzen unter deren Mitgliedern wahrscheinlicher. Wie alle anderen Airlines versucht Ryanair mit drastischen Kostensenkungen auf den Geschäftseinbruch wegen der Reisebeschränkungen in der Coronakrise zu reagieren.