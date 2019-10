Ryanair-Chef O’Leary sieht Kritik als Gratis-Werbung

In den Schlagzeilen war der Billigflieger zuletzt vor allem wegen seinem Umgang mit Mitarbeitern und Betriebsräten. O’Leary bleibt davon wie immer unbeeindruckt: „Umso lauter die Kritik, desto mehr Tickets verkaufen wir“, sagte er am Mittwoch in Wien. Wenig überraschend verteidigte er die neuen, befristeten Leiharbeitsverträge über die irische Personalleasing-Firma Crewlink. Beim Gehalt gebe es letztlich keinen Unterschied, argumentierte er. Zum Jahresbruttogehalt von 15.830 Euro komme noch eine Umsatzbeteiligung an Bordverkäufen, Tagesgelder sowie ein Betrag pro Flugstunde. Unterm Strich komme man auf durchschnittlich 29.152 Euro brutto im Jahr.