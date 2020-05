Russland bleibt für die RBI wichtige Ertragsquelle

Auf Schrumpfkurs ist die RBI in der Ukraine unterwegs. 1,3 Milliarden Euro an Privatkrediten stehen dort noch aus, fast 1,5 Milliarden waren es vor einem Jahr. Die Chance, das Geld einzutreiben, hat sich weiter verschlechtert. Knapp mehr als 50 Prozent des Kreditvolumens sind notleidend, im ersten Quartal 2014 war ein Drittel problematisch. 82 Millionen Euro Verlust schrieb die RBI im ersten Quartal in der Ukraine. In Ungarn betrug das Loch 21 Millionen Euro. Die RBI will sich dort künftig auf das gehobene Privatkundengeschäft konzentrieren, den Rest abbauen. Die Bank in Polen wird 2016 verkauft.