Russland benutzt Gold zur Umgehung von Sanktionen

Neue Sanktionen

Als Reaktion kündigte London neue Sanktionen gegen "Einzelpersonen und Einrichtungen" an, die "in russischen Gold-, Öl- und strategischen Bereichen tätig sind". Dazu gehört etwa ein Netzwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das nach Angaben des britischen Außenministeriums für die Rückführung von Goldeinnahmen nach Russland in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar (280 Millionen Euro) verantwortlich ist.

Großbritannien hat zudem Sanktionen gegen zwei der größten russischen Goldproduzenten in Kraft gesetzt sowie gegen die russischen Oligarchen Wladislaw Swiblow und Konstantin Strukow.