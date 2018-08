Russengas gegen US-Gas: „Markt entscheidet, nicht Politik“

Die umstrittene Gazprom-Pipeline Nord Stream 2 sei ebenso wie diverse Vereinbarungen zwischen der OMV und Gazprom nicht von den verschärften US-Sanktionen betroffen. Das sei mit dem Finanz- und Außenministerium geklärt, sagte Finanzvorstand Reinhard Florey. Einen Plan B, falls es sich Trump anders überlegt, habe man nicht.

Bis dato hat die OMV 460 Millionen Euro in das insgesamt 9,5 Milliarden Euro teure Pipeline-Projekt gezahlt. Aus dem Cashflow, wird betont. Um die noch ausstehende Genehmigung in Dänemark zu umgehen, werde die Route leicht abgeändert.

Ob der geplante Asset-Tausch mit Gazprom funktionieren wird, ist derzeit fraglich. 2016 hatten sich beide Konzerne darauf geeinigt, dass sich die OMV an einem sibirischen Gasfeld beteiligt und Gazprom im Gegenzug 38,5 Prozent an der norwegischen OMV-Tochter erhält. Noch hat Norwegen nicht zugestimmt, im Herbst werde man, so Seele, weiter darüber diskutieren. Er versicherte nachdrücklich, dass Gazprom bei einem Scheitern des Deals keine Beteiligung an einer der OMV-Raffinierien erhalten werde.

Gemeinsame Förderprojekte mit dem Iran sind wegen der US-Sanktionen bereits auf Eis gelegt, die Absichtserklärung sei ausgelaufen. Im ersten Halbjahr 2018 bezog die OMV rund 500.000 Tonnen Rohöl aus dem Iran. Nicht viel, aber damit sei es vorbei, sobald die Sanktionen greifen, so Downstream-Vorstand Manfred Leitner.

Ebenfalls nicht erfreulich läuft es für die OMV politisch in Rumänien. Der Tochter-Konzern Petrom will im Schwarzen Meer Gas fördern und exportieren, doch die Politik macht Probleme.